Rientro a scuola: obbligo mascherina, deroga per classi di studenti tutti vaccinati. Un metro di distanza, due tra banchi e cattedra. Bozza protocollo sicurezza (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è svolto il 5 agosto l'incontro tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati per la definizione del protocollo di sicurezza per il Rientro a scuola a settembre. Oggi nuova riunione. La Bozza del protocollo riprende in line di massima quello dello scorso anno con alcune novità tra cui il Green pass obbligatorio. Ci sarà ancora l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è svolto il 5 agosto l'incontro tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati per la definizione deldiper ila settembre. Oggi nuova riunione. Ladelriprende in line di massima quello dello scorso anno con alcune novità tra cui il Green pass obbligatorio. Ci sarà ancora l'di indossare lae mantenere il distanziamento L'articolo .

Advertising

MIsocialTW : Le misure per il rientro a #scuola a settembre: la conferenza stampa con i Ministri @ProfPBianchi, @robersperanza,… - orizzontescuola : Rientro a scuola: obbligo mascherina, deroga per classi di studenti tutti vaccinati. Un metro di distanza, due tra… - ProDocente : Rientro a scuola: obbligo mascherina, deroga per classi di studenti tutti vaccinati. Un metro di distanza, due tra… - La7tv : #omnibus Covid, il virologo Fabrizio #Pregliasco fa il punto sulla pandemia: 'Il rientro a scuola può facilitare il… - Ladygalga1 : RT @NFratoianni: Per garantire il rientro in sicurezza a #scuola a settembre cosa ha fatto il governo? Poco o nulla. #vaccino #Covid_19 htt… -