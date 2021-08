Ragazza precipita in una scarpata in Val Rendena, interviene il Soccorso alpino (Di venerdì 6 agosto 2021) Una Ragazza di 23 anni originaria di Caldogno (provincia di Vicenza) è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere precipitata in una ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Unadi 23 anni originaria di Caldogno (provincia di Vicenza) è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essereta in una ...

Advertising

scoramunni : ragazza precipita dal 3... la mucca fa mu... mia nonna da quando aveva 73 anni per tenersi in forma... - infoitinterno : Tragedia ai Laghi Gemelli: precipita in un canalone, muore ragazza di 20 anni - infoitinterno : Precipita ai Laghi Gemelli, muore ragazza di 20 anni - voidxgallavich : RT @believeinmusic_: i film americani non finiranno mai di stupirmi: praticamente sto guardando questo film dove c’è una ragazza che scende… - teresacapitanio : Tragedia ai Laghi Gemelli: precipita in un canalone, muore ragazza di 20 anni -