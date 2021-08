PlayStation 2 ricreata in versione portatile da un modder | si chiama PS2 Eclipse – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021) Unha ricreato2 ine l’hata PS2. Eccone un video.. In questi ultimi anni, anche senza contare gli smartphone, il gamingsta diventando sempre più importante. Tra Nintendo Switch e la ventura Steam Deck, le“da passeggio” sono sempre più centrali per il mercato. Sony, invece, ha abbandonato questo settore dopo l’insuccesso di PS Vita. Un, però, ha creato un nuovaper casa Sony: PS2, una ...

Multiplayer.it

