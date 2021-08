Marcinelle, una tragedia da non dimenticare: nelle miniere belghe morirono 500 italiani in 10 anni (Di venerdì 6 agosto 2021) Era l’8 agosto del 1956 quando 262 uomini, tra cui ben 136 italiani, morirono intrappolati nella miniera di Marcinelle, in Belgio. È una delle più grandi tragedie del lavoro che la storia ricordi. Colpa di una gabbia partita dal punto d’invio 975 del pozzo d’estrazione con un vagoncino male agganciato. I minatori in attività sono 274: solo in 12 usciranno vivi da quell’inferno. Il resto è morte: oltre ai 136 italiani, 95 belgi, otto polacchi, sei greci, cinque tedeschi, cinque francesi, tre ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. Ma questo si saprà solo il 22 agosto. Fino a quel giorno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Era l’8 agosto del 1956 quando 262 uomini, tra cui ben 136intrappolati nella miniera di, in Belgio. È una delle più grandi tragedie del lavoro che la storia ricordi. Colpa di una gabbia partita dal punto d’invio 975 del pozzo d’estrazione con un vagoncino male agganciato. I minatori in attività sono 274: solo in 12 usciranno vivi da quell’inferno. Il resto è morte: oltre ai 136, 95 belgi, otto polacchi, sei greci, cinque tedeschi, cinque francesi, tre ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. Ma questo si saprà solo il 22 agosto. Fino a quel giorno ...

