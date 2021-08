La staffetta 4x100 maschile è d' oro | azzurri più veloci del vento

Advertising

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - TgLa7 : ????#Tokyo2020: oro nella staffetta 4x100 con Jacobs-Tortu-Desalu-Patta ???? - Ericaa_r1 : RT @Eurosport_IT: 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: siete… - ruggerodinello : RT @Coninews: ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'OROOOOOO!… -

Ultime Notizie dalla rete : staffetta 4x100

... in omaggio a Tortu, Jacobs, Desalu e Patta, nuovi campioni olimpici della. Gli azzurri si sono intrattenuti a lungo a bordo pista con le bandiere tricolori a festeggiare con la ...Laazzurra ha corso in 37'50, segnando il nuovo record italiano, che ha migliorato quello di 37'95 stabilito ieri nella semifinale. Il Regno Unito ha seguito subito dopo a 37'51. Bronzo al ...È più bello un oro da solo o di squadra? E’ più storico un primo posto nei cento metri o nella staffetta 4x100, che certifica il livello di un intero Paese? A queste domande, da oggi, può rispondere s ...Nell'Olimpiade delle prime volte per l'Italia dell'atletica ecco arrivare la vittori di Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu nella staffetta più veloce ...