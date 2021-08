La Salernitana ha ingaggiato la riserva di Belec | tra i pali | arriva Fiorillo

Advertising

NotiziarioC : UFFICIALE: Salernitana, ingaggiato Federico Bonazzoli -

SalernoToday

L' U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Delfino Pescara 1936 per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe '90 Vincenzo Fiorillo. Il calciatore si è legato al club ...molto attiva sul mercato. I granata hannoFederico Bonazzoli, attaccante che rimpingua il reparto offensivo a disposizione di Fabrizio Castori. Quale sarà il suo contributo in ...L'U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che domenica 8 agosto alle 15:00 (ora italiana) i granata di mister Fabrizio Castori affronteranno in amichevole l'Aston Villa presso ...Il Frosinone continua a "fare la spesa" in casa Chievo Verona. Il club clivense è stato escluso dalla Serie B e per questo motivo i suoi calciatori sono tutti liberi di accordarsi con altre squadre, e ...