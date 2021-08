La Regina Elisabetta lo ha fatto davvero: è una scelta senza precedenti! (Di venerdì 6 agosto 2021) Una scelta senza precedenti quella della Regina Elisabetta che ha fatto qualcosa mai accaduta prima nella storia Che la Regina Elisabetta sia un’amante degli animali non è un segreto, la padrona della Royal Family dalla data della sua incoronazione ha avuto più di 30 corgi reali. Proprio motivata da questo suo forte spirito ed amore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Unaprecedenti quella dellache haqualcosa mai accaduta prima nella storia Che lasia un’amante degli animali non è un segreto, la padrona della Royal Family dalla data della sua incoronazione ha avuto più di 30 corgi reali. Proprio motivata da questo suo forte spirito ed amore L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NetflixIT : Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. - fattoquotidiano : E per fortuna che lo scorso weekend Maria Elisabetta Alberti Casellati era stata accolta come una regina in Abruzzo… - antobon2 : RT @Rof_Pesaro: ?? Anche quest'anno il #CoroVentidioBasso è presente al #ROF. Una prova importante per il complesso guidato da Giovanni Far… - ilgiornale : Grazie al Queen's Consent la regina Elisabetta avrebbe ottenuto, per la sua residenza di Balmoral, un'esenzione sul… - angelcorz : RT @Rof_Pesaro: ?? Anche quest'anno il #CoroVentidioBasso è presente al #ROF. Una prova importante per il complesso guidato da Giovanni Far… -