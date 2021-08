Israele - Libano: lanci di razzi e colpi di artiglieria. Hezbollah rivendica, sale la tensione (Di venerdì 6 agosto 2021) Dieci razzi sono stati lanciata questa mattina dal sud del Libano verso le fattorie di Shebaa, nella zona orientale della linea blu di demarcazione tra lo stesso Libano e Israele. La maggior parte dei ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021) Diecisono statiata questa mattina dal sud delverso le fattorie di Shebaa, nella zona orientale della linea blu di demarcazione tra lo stesso. La maggior parte dei ...

