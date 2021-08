Infrastrutture: Mims, firmati Dpcm per 45 opere (Di venerdì 6 agosto 2021) Con la firma da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dei Dpcm relativi a 45 opere e con la nomina di 20 Commissari ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Con la firma da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dellee della Mobilità Sostenibili, deirelativi a 45e con la nomina di 20 Commissari ...

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture Mims Infrastrutture, Mims: firmati DPCM per 45 opere Lo comunica il Mims in una nota sottolineando che in particolare, delle 45 opere oggetto dei Dpcm firmati ieri, 18 riguardano interventi relativi alle infrastrutture stradali per un valore 4,2 ...

