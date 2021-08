Incendi boschivi: i carabinieri forestali arrestano un allevatore nel Beneventano (Di venerdì 6 agosto 2021) Incendi boschivi: carabinieri forestali arrestano un allevatore nelBeneventano ad inchiodarlo le immagini di una foto trappola I militari della Stazione carabinieri forestali di Montesarchio (BN) supportati dai militari del N.I.P.A.A.F presso il Gruppo carabinieri Forestale di Benevento, hanno tratto in arresto un allevatore cinquantenne P.M. responsabile dell’Incendi boschivi verificatosi nel pomeriggio di ieri, in agro Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021)unnelad inchiodarlo le immagini di una foto trappola I militari della Stazionedi Montesarchio (BN) supportati dai militari del N.I.P.A.A.F presso il GruppoForestale di Benevento, hanno tratto in arresto uncinquantenne P.M. responsabile dell’verificatosi nel pomeriggio di ieri, in agro

Advertising

zaiapresidente : ??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - Anpasnazionale : ??Continuano, senza sosta, gli interventi antincendio in Sicilia con i volontari di protezione civile Anpas. ??Sai c… - GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - GenoeffaStefy80 : @Anpasnazionale @preglias @DPCgov @mancini_n Senta pregliasco .chi èra specializzato negli incendi boschivi.era il… - Antiogu60 : Beccato il #FurbettodelCerino Incendi boschivi, i carabinieri forestali arrestano un allevatore nel Beneventano: ad… -