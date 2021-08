Green pass obbligatorio per docenti e Ata, la rabbia corre sui social: “Non meritiamo questo trattamento” (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera al nuovo decreto sull’obbligo del Green pass: sarà esteso dal 1° settembre ai trasporti a lunga percorrenza (con aumento della capienza dal 50% all’80%), al personale scolastico e anche agli studenti all’università. Subito sui social si è manifestata la rabbia del personale scolastico contrario al provvedimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Via libera al nuovo decreto sull’obbligo del: sarà esteso dal 1° settembre ai trasporti a lunga pernza (con aumento della capienza dal 50% all’80%), al personale scolastico e anche agli studenti all’università. Subito suisi è manifestata ladel personale scolastico contrario al provvedimento. L'articolo .

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - Minacappussi : RT @repubblica: Green Pass, farmacie vandalizzate in Francia. Proteste anche in Germania - marisavillani : RT @angy_angy67: Ai ai Matté, te stai a perde colpi??E alla fine Salvini è costretto ad accettare il Green Pass -