Green Pass, Fiepet Confesercenti: avvio nel caos, tra malfunzionamenti e incertezze (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “L’avvio dell’obbligo di Green Pass, da oggi obbligatorio per consumare al chiuso in bar e ristoranti, si sta rivelando un disastro, tra malfunzionamenti dell’app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che – in questa situazione di incertezza – rimangono vuoti”. A dichiararlo Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet, l’associazione che riunisce ristoranti, bar e le altre imprese della somministrazione aderenti a Confesercenti. “Come temevamo, l’introduzione dell’obbligo ha creato incertezza sugli avventori, che preferiscono evitare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “L’dell’obbligo di, da oggi obbligatorio per consumare al chiuso in bar e ristoranti, si sta rivelando un disastro, tradell’app deputata a scansionare il certificato, clienti che fanno resistenza e tavoli che – in questa situazione di incertezza – rimangono vuoti”. A dichiararlo Giancarlo Banchieri, presidente di, l’associazione che riunisce ristoranti, bar e le altre imprese della somministrazione aderenti a. “Come temevamo, l’introduzione dell’obbligo ha creato incertezza sugli avventori, che preferiscono evitare ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - CaremiLuca : RT @armandosiri: In questa intervista ad affaritaliani potete leggere cosa penso di questa situazione (clicca in fondo su “pagina successiv… - samuele26572 : RT @maryfagi: Stima ad @armandosiri non solo per essere contro questa misura ma per tutto il lavoro, con metodo e merito, che ha svolto nel… -