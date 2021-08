Golf | Harris English continua a tenere la testa nel WGC-FedEx St Jude Invitational 2021

(Di venerdì 6 agosto 2021) Superata la settimana olimpica la stagione del PGA Tour si è spostata a Memphis dove è subito di scena uno dei tornei più importanti di questa seconda parte dicosì ricca d’azione. Sul percorso TPC Southwind prosegue la marcia inarrestabile di, che dopo essere partito molto forte al giovedì ha proseguito la sua ottima cavalcata anche in questo round-2 e si è assicurato una confortevole prima posizione a metà torneo.è sceso infatti sul -13 (62-65) e ha distanziato di un paio di lunghezze tutti gli avversari, con l’australiano Cameron Smith e il messicano Abraham Ancer che si sono portati in ...

