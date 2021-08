Covid-19, Cnn licenzia tre dipendenti tornati in sede senza essere vaccinati (Di venerdì 6 agosto 2021) L’emittente statunitense “Cnn” ha licenziato tre suoi dipendenti per essersi recati al lavoro senza essere vaccinati. Lo scrive il New York Times riferendo di una comunicazione del presidente Jeff Zucker al personale. Nel documento, Zucker ricorda che il canale televisivo ha “una politica di tolleranza zero” in fatto di vaccinazioni contro il Covid-19 e sottolinea come i dipendenti che provano di essersi vaccinati possono tornare fisicamente al lavoro. “Dovete essere vaccinati per venire in ufficio. E dovete ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) L’emittente statunitense “Cnn” hato tre suoiper essersi recati al lavoro. Lo scrive il New York Times riferendo di una comunicazione del presidente Jeff Zucker al personale. Nel documento, Zucker ricorda che il canale televisivo ha “una politica di tolleranza zero” in fatto di vaccinazioni contro il-19 e sottolinea come iche provano di essersipossono tornare fisicamente al lavoro. “Doveteper venire in ufficio. E dovete ...

Adnkronos : Sono entrati nel quartier generale della #Cnn a New York pur non essendo vaccinati contro il #Covid. - repubblica : Covid, Cnn licenzia tre dipendenti: 'Sono entrati in sede senza vaccino' - Corriere : «Rientrati in sede senza vaccino»: la Cnn licenzia 3 dipendenti - Aldaegrassa : @MariangelaPira La pazzia sta dilagando. Questa nota ne è la prova. - donatellarina : RT @cinico_realista: La CNN ammette che il 74% dei casi di Covid sono COMPLETAMENTE VACCINATI. -