Conte eletto presidente: pace armata nel M5S (Di venerdì 6 agosto 2021) L'esito del voto online era scontato: il 93% ha votato a favore. Il nuovo leader esulta: "Finalmente partiamo da una base solida, dobbiamo essere orgogliosissimi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) L'esito del voto online era scontato: il 93% ha votato a favore. Il nuovo leader esulta: "Finalmente partiamo da una base solida, dobbiamo essere orgogliosissimi"

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - Corriere : Conte eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia per arricchire il programma» - BaldinoVittoria : Giuseppe Conte è stato appena eletto dal 93% dei votanti primo Presidente del @Mov5Stelle ! Insieme riprenderemo… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Conte eletto presidente del #M5S con oltre 62mila voti. “Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspett… - a70199617 : RT @LaNotiziaTweet: Conte eletto presidente del #M5S con oltre 62mila voti. “Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspett… -