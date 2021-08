'Con il green pass siamo allo scontro sociale: i clienti ci augurano il fallimento' (Di venerdì 6 agosto 2021) Il debutto dell'obbligo del green pass per mangiare seduti al tavolo all'interno dei locali non è stato dei migliori: telefonate nei giorni precedenti per chiedere a baristi e ristoratori se avrebbero ... Leggi su monzatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Il debutto dell'obbligo delper mangiare seduti al tavolo all'interno dei locali non è stato dei migliori: telefonate nei giorni precedenti per chiedere a baristi e ristoratori se avrebbero ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - strozzascotte : Yay! Circolare ministeriale del 4 agosto: posso ottenere il Green Pass con solo la prima dose di Astrazeneca e certificazione estera! ???? - mauravalenti : RT @P_Rava: Green pass sui treni con le tariffe più elevate e usati da chi frequenta o abita nei centri urbani più grandi. Contagio libero… -