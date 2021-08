Carlo Conti, l’evento che gli ha distrutto la vita: “quando ho iniziato a giocare…” (Di venerdì 6 agosto 2021) Il noto conduttore fiorentino per la prima volta parla di suo padre e del grande dolore che prova ogni volta che lo pensa Carlo Conti parla della scomparsa di suo padreCome più volte ha dichiarato Carlo Conti, ha sentito un forte vuoto quando è venuto a mancare il suo amico Fabrizio Frizzi. Tre anni fa, circa ha capito che il vero valore della vita è la famiglia e non il successo o i soldi. Da quel maledetto giorno, infatti, si è ripromesso di voler restare quanto più tempo insieme e Matteo e a sua moglie Francesca, motivo per cui ha rinunciato anche a molti incarichi lavorativi. Pochi ... Leggi su formatonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Il noto conduttore fiorentino per la prima volta parla di suo padre e del grande dolore che prova ogni volta che lo pensaparla della scomparsa di suo padreCome più volte ha dichiarato, ha sentito un forte vuotoè venuto a mancare il suo amico Fabrizio Frizzi. Tre anni fa, circa ha capito che il vero valore dellaè la famiglia e non il successo o i soldi. Da quel maledetto giorno, infatti, si è ripromesso di voler restare quanto più tempo insieme e Matteo e a sua moglie Francesca, motivo per cui ha rinunciato anche a molti incarichi lavorativi. Pochi ...

