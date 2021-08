Calciomercato Milan | accordo con Ilicic sull’ingaggio

(Di venerdì 6 agosto 2021), il giocatore e i rossoneri avrebbero l’. L’offerta all’Atalanta però non soddisfa la Dea, affare da ultimi giorni Josipsi avvicina sensibilmente al. La Lazio hamollato la presa e i rossoneri ora sono pronti a chiudere. L’Atalanta però non è soddisfatta dell’offerta recapitata da Maldini e Massara, nonostante tra il giocatore e il Diavolo sia già stato trovato l’. Come riporta Gianluca Di Marzio, ilpreferisce agire a fuoco lento sperando in un ammorbidimento dei bergamaschi nell’ultima settimana di mercato, quando i ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - enrick81 : @Tvottiano @BALDINIPAOLA @famigliasimpson @AgoCannella @OltreTv @napoliforever89 @misterf_tweets @CIAfra73… - Milannews24_com : Svolta nella trattativa che può portare #Ilicic al #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Le protagoniste della Champions League 2021 - 22 saranno invece Juventus e, con la finale che si disputerà all'Allianz Stadium di Torino.Commenta per primo Continua ad allungarsi la lista delle pretendenti per Mikkel Damsgaard : stando alla stampa britannica, oltre a Juventus , Tottenham , Inter e, c'è anche la Roma di Mourinho sul talento danese della Sampdoria .Potrebbe essere Josip Ilicic il sostituto di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero all'Inter. Il Milan, in queste ore, ha infatti accelerato il pressing per lo sloveno dell'Atalanta, che, nei gio ...Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli. Da Isco a Vlasic sogni concreti: spuntano le quote ...