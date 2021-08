Bollo auto cancellato: l’iniziativa del Governo Draghi per i pagamenti arretrati della tassa automobilistica (Di venerdì 6 agosto 2021) Il nuovo decreto Sostegno del Governo Draghi prevede un nuovo stralcio delle cartelle esattoriali ferme da anni. Le misure dovrebbero riguardare anche l’omessa regolarizzazione del Bollo auto nel periodo compreso fra il 2000 e il 2015. Entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate avvierà i controlli incrociati dei codici fiscali relativi ai possibili contribuenti. Le regioni stanno agendo con iniziative circoscritte ai territori di competenza. Cancellati i pagamenti del Bollo auto arretrati: cosa si sa Da qualche mese ormai si parla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Il nuovo decreto Sostegno delprevede un nuovo stralcio delle cartelle esattoriali ferme da anni. Le misure dovrebbero riguardare anche l’omessa regolarizzazione delnel periodo compreso fra il 2000 e il 2015. Entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate avvierà i controlli incrociati dei codici fiscali relativi ai possibili contribuenti. Le regioni stanno agendo con iniziative circoscritte ai territori di competenza. Cancellati idel: cosa si sa Da qualche mese ormai si parla ...

