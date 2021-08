Barcellona, Pique saluta Messi: “Niente sarà più lo stesso” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Niente sarà più lo stesso. Né il Camp Nou, né Barcellona, né noi stessi. Dopo oltre vent’anni, smetterei di vestire la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura”. Gerard Piquè ha voluto scrivere e condividere via social una lettera rivolta a Lionel Messi. “Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti – ricorda il difensore – E che carriera. Se avessimo provato a immaginarla, sarebbe stato impossibile fare meglio. Nella mia prima stagione dopo il mio ritorno al Barcellona abbiamo fatto il ‘triplete’ e tu sei diventato il migliore di tutti i tempi. Da ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “più lo. Né il Camp Nou, né, né noi stessi. Dopo oltre vent’anni, smetterei di vestire la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura”. Gerard Piquè ha voluto scrivere e condividere via social una lettera rivolta a Lionel. “Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti – ricorda il difensore – E che carriera. Se avessimo provato a immaginarla, sarebbe stato impossibile fare meglio. Nella mia prima stagione dopo il mio ritorno alabbiamo fatto il ‘triplete’ e tu sei diventato il migliore di tutti i tempi. Da ...

