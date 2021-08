Auto blu, crolla il numero in Italia: nel 2010 erano 600 mila, oggi meno di 30 mila (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel Paese delle Auto blu (l'Italia è da sempre uno dei paesi al mondo con il maggior numero), le Auto blu diminuiscono . Almeno rispetto al 2018 (in confronto al 2019 invece c'è un leggero aumento). ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel Paese delleblu (l'è da sempre uno dei paesi al mondo con il maggior), leblu diminuiscono . Alrispetto al 2018 (in confronto al 2019 invece c'è un leggero aumento). ...

Advertising

desert__angel : RT @maaaalaj: i caschi blu disarmarono la pop, fecero accordi con i serbi, cedettero ai serbi i loro caschi e vestiti che utilizzarono per… - francescogilard : RT @Tag43_ita: Le auto blu a disposizione della Pa nel 2020 sono aumentate del 3,7 per cento. Ma molti enti non hanno risposto al censiment… - patriziadegioia : RT @mariamacina: POVERTÀ: ABOLITA ?? Da - Aboliremo la povertà - Combatteremo la casta - Via le auto blu - la nostra scorta è la gente Al… - paolomadron : RT @Tag43_ita: Le auto blu a disposizione della Pa nel 2020 sono aumentate del 3,7 per cento. Ma molti enti non hanno risposto al censiment… - Tag43_ita : Le auto blu a disposizione della Pa nel 2020 sono aumentate del 3,7 per cento. Ma molti enti non hanno risposto al… -