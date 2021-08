ATP Washington, è semifinale per Sinner: adesso la rivelazione Brooksby (Di venerdì 6 agosto 2021) Jannik Sinner è ufficialmente tornato. Il giovane altoatesino, infatti, ha portato a casa questa sera il suo terzo successo consecutivo al torneo ATP 500 di Washington qualificandosi in tal modo per le semifinali. Decisiva la vittoria in due set contro l’americano Steve Johnson. Tra l’azzurro e la finale adesso c’è un altro tennista a stelle strisce, il terzo di fila sulla strada di Jannik questa settimana. Stiamo parlando del sorprendente classe 2000 Jenson Brooksby. Prosegue il gran torneo dell’italiano: è la terza semifinale della stagione L’avevamo detto qualche giorno fa’. Poteva essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Jannikè ufficialmente tornato. Il giovane altoatesino, infatti, ha portato a casa questa sera il suo terzo successo consecutivo al torneo ATP 500 diqualificandosi in tal modo per le semifinali. Decisiva la vittoria in due set contro l’americano Steve Johnson. Tra l’azzurro e la finalec’è un altro tennista a stelle strisce, il terzo di fila sulla strada di Jannik questa settimana. Stiamo parlando del sorprendente classe 2000 Jenson. Prosegue il gran torneo dell’italiano: è la terzadella stagione L’avevamo detto qualche giorno fa’. Poteva essere ...

Advertising

sportface2016 : #AtpWashington, #Sinner domina contro #Johnson e vola in semifinale al #CitiOpen: affronterà un altro NextGen - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Attenzione a @brooksby_jenson ????: a 20 anni e 7 mesi è in semifinale al #CitiOpen di Washington DC ???? nonché virtualmente… - lorenzofares : Attenzione a @brooksby_jenson ????: a 20 anni e 7 mesi è in semifinale al #CitiOpen di Washington DC ???? nonché virtua… - OA_Sport : #tennis Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del match di Sinner contro Johnson: l'azzurrino a caccia del terzo success… - infoitsport : Sorpresona a Washington, Nadal è fuori dal torneo (e dai primi tre posti del ranking Atp) -