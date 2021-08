Assessore prende mazzetta di 5mila euro: arrestato in flagranza (Di venerdì 6 agosto 2021) Assessore beccato mentre intasca i soldi, dietro i finti disservizi nella raccolta dei rifiuti: arrestato anche il responsabile della ditta Getty ImagesAveva appena intascato una tangente di 5mila euro, tutto sotto gli occhi dei carabinieri che hanno arrestato Nicola Lella, Assessore con delega alla nettezza urbana e polizia municipale al Comune di Grumo Appula, in provincia di Bari. Trentenne, ha ricevuto i soldi da V.P., in carcere anche lui, l’imprenditore della ditta che si occupa di raccogliere i rifiuti in città. L’accusa per l’Assessore è di estorsione e concussione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)beccato mentre intasca i soldi, dietro i finti disservizi nella raccolta dei rifiuti:anche il responsabile della ditta Getty ImagesAveva appena intascato una tangente di, tutto sotto gli occhi dei carabinieri che hannoNicola Lella,con delega alla nettezza urbana e polizia municipale al Comune di Grumo Appula, in provincia di Bari. Trentenne, ha ricevuto i soldi da V.P., in carcere anche lui, l’imprenditore della ditta che si occupa di raccogliere i rifiuti in città. L’accusa per l’è di estorsione e concussione ...

