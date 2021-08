Arresto De Benedictis, l'ex giudice barese resta in carcere (Di venerdì 6 agosto 2021) L'ex giudice barese Giuseppe De Benedictis resta in carcere. E' stata questa, come riporta l'Ansa, la decisione assunta dal Tribunale del Riesame di Lecce, che ha rigettato l'appello contro il ... Leggi su baritoday (Di venerdì 6 agosto 2021) L'exGiuseppe Dein. E' stata questa, come riporta l'Ansa, la decisione assunta dal Tribunale del Riesame di Lecce, che ha rigettato l'appello contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Benedictis Arresto De Benedictis, l'ex giudice barese resta in carcere Assistito dagli avvocati Saverio Ingraffia e Gianfranco Schirone, De Benedictis è in cella dal 9 maggio scorso per la vicenda che riguarda la detenzione di un arsenale con centinaia di armi, anche da ...

Le armi, lo scaricabarile e la caccia ai complici: l'ex gip De Benedictis oggi alla prova del Riesame "Altri fatti di rilievo penale, oltre alle condotte corruttive, non ne ho commessi"; "Sono io che tengo le armi ad Antonio Tannoia non lui le mie": l’ex giudice di Bari Giuseppe De Benedictis — dopo l ...

