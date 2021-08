Tokyo 2020 | golf femminile | piccoli passi per Giulia Molinaro | Korda fa paura

(Di giovedì 5 agosto 2021) Va in archivio anche il secondo giro didial Kasumigaseki Country Club (par 71). Dopo una prima giornata che ha di fatto compromesso l’intero percorso a cinque cerchi,miglioramenti per. La 31enne veneta è a 146 colpi (+2, 75 71) con il secondo giro chiuso in par: iniziato malissimo con un doppio bogey in buca 1 e due bogey alla 3 e alla 4, l’azzurra riesce a limitare i danni e guadagnare qualche posizione in classifica. Niente da fare, invece, per Lucrezia Colombotto Rosso: dopo una buona partenza, arrivano cinque bogey ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - PieraBelfanti : Tokyo 2020, Paltrinieri bronzo nella maratona acque libere e Rizza argento nella canoa @sole24ore - emamarro : RT @Eurosport_IT: Sei unico, Greg! ????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Paltrinieri | #MarathonSwimming | #Swimming ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Grande sorpresa nella prima semifinale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di: il Brasile campione in carica è stato sconfitto dagli atleti del Comitato Olimpico Russo e pertanto potrà puntare al massimo alla medaglia di bronzo. I russi si sono imposti con il ...... dai giochi olimpici del 1960 tenutisi in Italia a quelli di. Lo spunto di Gimme5 Sull'onda dell'entusiasmo per le vittorie dei nostri campioni alle Olimpiadi in corso in Giappone, Gimme5 "...Arriva dalla Canoa Sprint 200 metri grazie a Manfredi Rizza. Rizza chiude con il tempo finale di 35'080, a soli 45 millesimi da Totka, medaglia d'oro. Era da Pechino 2008 che l'Italia non conquistava ...All’Ariake Arena le Azzurre allenate da Davide Mazzanti si arrendono per 3-0 (25-21, 25-14, 25-21), incappando nella terza sconfitta di fila. La sconfitta delle Azzurre arriva 24 ore dopo l’altra usci ...