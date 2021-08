Parma, schiacciato da una ruspa nel cantiere sull’autostrada A15: muore operaio 53enne (Di giovedì 5 agosto 2021) Stava lavorando nel cantiere dell’autostrada quando è stato travolto da una ruspa in retromarcia. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è successo la sera del 4 agosto a Parma, sull’autostrada A15 Parma-La Spezia. La vittima è un operaio di 53 anni residente in provincia di Reggio Emilia che lavorava per un’azienda edile del modenese. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo è rimasto schiacciato tra il mezzo in retromarcia e una macchina asfaltatrice. Il cantiere in questione è quello adibito per la realizzazione della “Tibre”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Stava lavorando neldell’autostrada quando è stato travolto da unain retromarcia. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è successo la sera del 4 agosto aA15-La Spezia. La vittima è undi 53 anni residente in provincia di Reggio Emilia che lavorava per un’azienda edile del modenese. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo è rimastotra il mezzo in retromarcia e una macchina asfaltatrice. Ilin questione è quello adibito per la realizzazione della “Tibre”, ...

