Orlando,dialogo su green pass lavoro,decisione ora non c'è (Di giovedì 5 agosto 2021) "Una decisione" sul green pass sul lavoro "ancora non c'è, non so dire come sarà colmato questo vuoto, è noto che dentro la maggioranza ci sono posizioni molto diverse". Così il ministro del lavoro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) "Una" sulsul"ancora non c'è, non so dire come sarà colmato questo vuoto, è noto che dentro la maggioranza ci sono posizioni molto diverse". Così il ministro del...

Advertising

fisco24_info : Orlando,dialogo su green pass lavoro,decisione ora non c'è: Ragionevole colmare vuoto, posizione diverse in maggior… - iconanews : Orlando,dialogo su green pass lavoro,decisione ora non c'è - marconofanatics : @mesoada @Laila76913893 @IleP Tutto bello ma la vecchia è una al soldi di orlando per sparare cazzate. Inutile un dialogo - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica Orlando (min. Lavoro) su green pass per i lavoratori: “Una decisione ancora non c’è, fondame… - VPlataSevilla : RT @francescoassisi: #100rivistasanfrancesco 'Parole povere: mendicare'. Mercoledì alle 18.30 a ROMA dialogo su nuove povertà tra Card Fero… -