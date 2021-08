Maltempo: disagi a Como e Riva del Garda, Italia spaccata in due (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono non pochi i disagi che il Maltempo, in queste ore, ha causato in provincia di Como. Sin dalle prime delle ore del giorno la zona ha dovuto fare i conti gli effetti delle piogge che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Tra le conseguenze più difficili da affrontare c'è stata l'arrivo fino in strada dell'acqua del lago. Si stima che abbia visto crescere il suo livello di circa venti centimetri nelle ultime sei ore. Situazione difficile anche in Trentino, dove nella zona di Riva del Garda si è registrata addirittura una colata di fango e detriti su un hotel. Maltempo ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono non pochi iche il, in queste ore, ha causato in provincia di. Sin dalle prime delle ore del giorno la zona ha dovuto fare i conti gli effetti delle piogge che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Tra le conseguenze più difficili da affrontare c'è stata l'arrivo fino in strada dell'acqua del lago. Si stima che abbia visto crescere il suo livello di circa venti centimetri nelle ultime sei ore. Situazione difficile anche in Trentino, dove nella zona didelsi è registrata addirittura una colata di fango e detriti su un hotel....

