L'hotel "no mask" non è un caso. Trento e Bolzano campioni boh-vax (Di giovedì 5 agosto 2021) Chiude l’hotel ‘no mask’ Cavallino Bianco di San Candido, in provincia di Bolzano, Trentino-Alto Adige. La stessa regione che conta la percentuale di popolazione vaccinata tra le più basse d’Italia: stando all’ultimo monitoraggio (aggiornato al 2 agosto) sul piano di immunizzazione anti-Covid realizzato da Agenas, in nessuna fascia di età le province autonome di Bolzano e Trento riescono a fare meglio della media nazionale e in molte sono addirittura fanalino di coda con percentuali lontane dalle altre zone del Bel Paese, ormai vicine al 60% di popolazione protetta. I numeri parlano chiaro. A ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Chiude l’‘no’ Cavallino Bianco di San Candido, in provincia di, Trentino-Alto Adige. La stessa regione che conta la percentuale di popolazione vaccinata tra le più basse d’Italia: stando all’ultimo monitoraggio (aggiornato al 2 agosto) sul piano di immunizzazione anti-Covid realizzato da Agenas, in nessuna fascia di età le province autonome diriescono a fare meglio della media nazionale e in molte sono addirittura fanalino di coda con percentuali lontane dalle altre zone del Bel Paese, ormai vicine al 60% di popolazione protetta. I numeri parlano chiaro. A ...

