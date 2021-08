Incidente A1 alle porte di Roma: camion si ribalta, 8 chilometri di fila (Di giovedì 5 agosto 2021) Un Incidente, avvenuto nella mattina di oggi, 5 agosto, intorno alle 7, al km 592 dell’autostrada Roma Napoli, alle porte della Capitale sta paralizzando il traffico in direzione sud. Lo scontro, avvenuto tra più mezzi, ha visto ribaltarsi un autocarro, che ha occupato la corsia di marcia normale. Il transito è consentito su due sole corsie. Al momento ci sono 8 km di coda tra la Diramazione Roma sud e Colleferro. Incidente autostrada A1: consigliato uscire a San Cesareo L’Incidente è avvenuto all’altezza del comune di Labico, in direzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Un, avvenuto nella mattina di oggi, 5 agosto, intorno7, al km 592 dell’autostradaNapoli,della Capitale sta paralizzando il traffico in direzione sud. Lo scontro, avvenuto tra più mezzi, ha vistorsi un autocarro, che ha occupato la corsia di marcia normale. Il transito è consentito su due sole corsie. Al momento ci sono 8 km di coda tra la Diramazionesud e Colleferro.autostrada A1: consigliato uscire a San Cesareo L’è avvenuto all’altezza del comune di Labico, in direzione ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente A1 alle porte di Roma: camion si ribalta, 8 chilometri di fila - Voormas : @dreamombra Vabbè. Io se mi sveglio alle 7 sembro un incidente ferroviario che ha espresso il desiderio di diventare una persona. - Micky16278458 : RT @DocNelleTueMani: Prima settimana di agosto, ma #DOCNelleTueMani non va in vacanza! ?? ???? Gli episodi 11 e 12 – in cui Sardoni si trova… - MadeinFortSalem : RT @DocNelleTueMani: Prima settimana di agosto, ma #DOCNelleTueMani non va in vacanza! ?? ???? Gli episodi 11 e 12 – in cui Sardoni si trova… - infoitsport : Clamoroso incidente nella semifinale dell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi, tamponamento tra Danimarca e Gran… -