Gimbe: “Crescita contagi rallenta, incidenza sopra 150 in 4 Province. Netto incremento dei ricoveri: +36,5% in terapia intensiva” (Di giovedì 5 agosto 2021) I contagi continuano salire, ma “a un ritmo meno sostenuto rispetto alla settimana precedente”. I decessi per il momento restano stabili, mentre aumentano ancora i ricoveri e le terapie intensive. È la descrizione dell’andamento della pandemia da coronavirus in Italia a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nel periodo tra il 28 luglio e il 3 agosto un rallentamento nella Crescita dei nuovi casi (+20% rispetto alla settimana precedente). Il presidente Nino Cartabellotta però segnala che i positivi “rimangono indubbiamente sottostimati dall’insufficiente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Icontinuano salire, ma “a un ritmo meno sostenuto rispetto alla settimana precedente”. I decessi per il momento restano stabili, mentre aumentano ancora ie le terapie intensive. È la descrizione dell’andamento della pandemia da coronavirus in Italia a cavallo tra fine luglio e inizio agosto. Il monitoraggio della Fondazionerileva nel periodo tra il 28 luglio e il 3 agosto unmento nelladei nuovi casi (+20% rispetto alla settimana precedente). Il presidente Nino Cartabellotta però segnala che i positivi “rimangono indubbiamente sottostimati dall’insufficiente ...

Advertising

GDS_it : #Covid, Gimbe: rallenta la crescita dei contagi ma salgono ricoveri e terapie intensive - arosamor : RT @GDS_it: #Covid, Gimbe: rallenta la crescita dei contagi ma salgono ricoveri e terapie intensive - LaRagione_eu : #COVID Ricoveri in aumento ma in calo i nuovi contagi! La crescita dei contagi si attesta intorno al +20% mentre l… - QdSit : Rallenta, attestandosi al 20%, la crescita settimanale dei nuovi casi di infezione da virus Sars-Cov-2. Ma continua… - ANSA_Salute : Come evidenzia il monitoraggio indipendente della @GIMBE relativo al periodo 28 luglio-3 agosto, rallenta, attestan… -