GF Vip 6 | Soleil Sorge nuova concorrente | è ufficiale

Leggi su solodonna

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip è in fase di definizione. Alfonso Signorini ha promesso di puntare, per quest’anno, su ragazzi giovani, pronti a stupire il pubblico. Tra i concorrenti ci sarà anche, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: secondo indiscrezioni la sua presenza sarebbe già! Alfonso Signorini è al lavoro per definire il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Articolo completo: dal blog SoloDonna