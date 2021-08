Cassa ragionieri, da oggi il sito web è accessibile anche per chi è affetto da disabilità (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Un portale accessibile per chi è affetto da disabilità, anche lievi, grazie all’intelligenza artificiale. È il sito istituzionale della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, che ha sviluppato un portale con profili di accessibilità che vanno incontro a chi è affetto da visibilità visive e motorie. “Un’iniziativa che rende la nostra Cassa ancora più accessibile – ha spiegato il presidente Pagliuca – Il 20% della popolazione mondale è affetta da ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Un portaleper chi èdalievi, grazie all’intelligenza artificiale. È ilistituzionale delladi previdenza deie degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, che ha sviluppato un portale con profili di accessibilità che vanno incontro a chi èda visibilità visive e motorie. “Un’iniziativa che rende la nostraancora più– ha spiegato il presidente Pagliuca – Il 20% della popolazione mondale è affetta da ...

Advertising

DividendProfit : Cassa ragionieri, da oggi il sito web è accessibile anche per chi è affetto da disabilità - vespergeist : RT @LaMerlettaia: Un mondo in mano ai ragionieri e agli economisti è un mondo di “dare/avere”, contabilità spicciola. Far quadrare i conti… - lucianolivieri_ : Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri - Garolfo : RT @LaMerlettaia: Un mondo in mano ai ragionieri e agli economisti è un mondo di “dare/avere”, contabilità spicciola. Far quadrare i conti… - LaMerlettaia : Un mondo in mano ai ragionieri e agli economisti è un mondo di “dare/avere”, contabilità spicciola. Far quadrare i… -