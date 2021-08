Carpi e Casertana salutano la C, rigettati i ricorsi al TAR del Lazio (Di giovedì 5 agosto 2021) Carpi e Casertana salutano definitivamente il prossimo campionato di Serie C. Il TAR del Lazio ha infatti rigettato le istanze cautelari dei due club, che a questo punto non hanno più speranze di rientrare a far parte della terza serie per la stagione 2021-22. Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021)definitivamente il prossimo campionato di Serie C. Il TAR delha infatti rigettato le istanze cautelari dei due club, che a questo punto non hanno più speranze di rientrare a far parte della terza serie per la stagione 2021-22. Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

