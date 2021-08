Calciomercato Salernitana, Caprari preferito a Favilli per l’attacco (Di giovedì 5 agosto 2021) Caprari Sampdoria, assalto della Salernitana: l’attaccante blucerchiato preferito a Favilli per il quale ci sono alcuni problemi economici La Salernitana non si ferma più. Dopo Federico Bonazzoli e la trattativa in fase di chiusura, manca solo accordo con il giocatore, per Julian Chabot vuole dare l’assalto a Gianluca Caprari. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Sampdoria piace tanto al direttore sportivo Fabiani che lo avrebbe preferito anche al rossoblù Favilli per il quale sono sorti problemi di natura economica che hanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)Sampdoria, assalto della: l’attaccante blucerchiatoper il quale ci sono alcuni problemi economici Lanon si ferma più. Dopo Federico Bonazzoli e la trattativa in fase di chiusura, manca solo accordo con il giocatore, per Julian Chabot vuole dare l’assalto a Gianluca. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’attaccante della Sampdoria piace tanto al direttore sportivo Fabiani che lo avrebbeanche al rossoblùper il quale sono sorti problemi di natura economica che hanno ...

