Angelo?Grimaldi | “Il Governo dovrebbe avere il coraggio di rendere strutturale il?Superbonus”

(Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis Il prolungamento del Superbonus e la speculazione dei prezzi per l’edilizia.?Sono questi i due argomenti che in queste ultime ore, o per meglio dire settimane, sono a cuore di?Angelo?Grimaldi, presidente nazionale di Unaco… “La ripresa si sente, abbiamo avuto un rimbalzo tipico dei blocchi dell’economia. Dopo il periodo di stasi dovuto alla pandemia e al lockdown che ha di fatto bloccato tutti i cantieri, sia pubblici che privati, oggi viviamo una ripartenza molto positiva. E questo si vede in tutti i settori, è un comportamento tipico dell’economia, dopo un grande stop vi è subito una positiva ripresa. Nel settore edile, questo periodo di grande vivacità, se lo ...