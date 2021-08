Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021)DEL 4 AGOSTOORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A91FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONESULLA STRADA STATALE CASSIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE PER INCIDENTE, IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO A CIVITAVECCHIA TRA VIA MARATONA E VIA BACCELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI ...