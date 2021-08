Un posto al sole, chi è Samuele Cavallo: età, da dove viene, carriera e curiosità (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un posto al sole, chi è l’attore Samuele Cavallo: interpreta Samuel nella famosa soap opera. Un posto al sole è una soap opera televisiva che va in onda dal 1996. Dalla prima puntata ad oggi sono stati migliaia gli episodi che ci hanno accompagnato. Gli attori si immergono continuamente in situazioni nuove, toccando temi sociali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 agosto 2021) Unal, chi è l’attore: interpreta Samuel nella famosa soap opera. Unalè una soap opera televisiva che va in onda dal 1996. Dalla prima puntata ad oggi sono stati migliaia gli episodi che ci hanno accompagnato. Gli attori si immergono continuamente in situazioni nuove, toccando temi sociali L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_AL_Reeeem : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 03/08 ??#twittamiBeautiful 2.446.000 17,73% ??#UnaVita 2444.000 18,46% ??Record?? #BraveAndBeautiful 1.992… - zazoomblog : Un Posto al Sole le anticipazioni del 5 agosto: Michele spiazza Silvia - #Posto #anticipazioni #agosto: - Luciano38544637 : @RaiTre “un posto al sole” non ci sono sottotitoli per non udenti, dai svegliatevi - mariambuIa : sdraiata nel lettino d’infanzia con lo stesso pigiama di quando avevo 14 anni (età a cui ho smesso di crescere), no… - darioloc81 : A livello manageriale Marotta sta facendo un vero e proprio miracolo risanando un bilancio disastroso con due sole… -