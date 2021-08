Un conduttore di Fox News alla corte di Orbán (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tucker Carlson, anchorman di Fox News, è a Budapest per tutta la settimana: conduce dalla capitale ungherese la sua trasmissione che si è distinta nell’emittente americana murdochiana per la sua aggressività. Nel megafono del trumpismo che è Fox News, Carlson è l’animatore della campagna contro la vaccinazione e contro l’allarmismo sul Covid-19, lui trova i modi più beceri per attaccare i democratici, fa monologhi contro gli immigrati, pensa che le elezioni di novembre siano state rubate da Joe Biden. Non sconvolge quindi che abbia deciso di andare alla corte di Viktor ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tucker Carlson, anchorman di Fox, è a Budapest per tutta la settimana: conduce dcapitale ungherese la sua trasmissione che si è distinta nell’emittente americana murdochiana per la sua aggressività. Nel megafono del trumpismo che è Fox, Carlson è l’animatore della campagna contro la vaccinazione e contro l’rmismo sul Covid-19, lui trova i modi più beceri per attaccare i democratici, fa monologhi contro gli immigrati, pensa che le elezioni di novembre siano state rubate da Joe Biden. Non sconvolge quindi che abbia deciso di andaredi Viktor ...

