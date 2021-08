Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio c’è il via libera della camera e riforma del processo penale 396 si 57 astenuti il testo passa in Senato il voto ha ricompattato soltanto in parte la maggioranza si sente il dissenso politico del MoVimento 5 Stelle alla Riforma 396 Sì sono belle lontani dai 462 minuti nel primo voto di fiducia il passaggio a Palazzo Madama per la trasformazione in legge avverrà a settembre oggi non c’è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti quello che viene l’ho svuotato non nel testo che avremmo voluto Però grazie al Movimento 5 Stelle guidato da Conte e all’ascolto della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio c’è il via libera della camera e riforma del processo penale 396 si 57 astenuti il testo passa in Senato il voto ha ricompattato soltanto in parte la maggioranza si sente il dissenso politico del MoVimento 5 Stelle alla Riforma 396 Sì sono belle lontani dai 462 minuti nel primo voto di fiducia il passaggio a Palazzo Madama per la trasformazione in legge avverrà a settembre oggi non c’è nessun trionfalismo per i risultati raggiunti quello che viene l’ho svuotato non nel testo che avremmo voluto Però grazie al Movimento 5 Stelle guidato da Conte e all’ascolto della ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Fiorentina, dalla Premier League insistono per Milenkovic: le ultime Fiorentina, dalla Premier League insistono per Milenkovic: le ultime notizie riguardanti il futuro del serbo Dalla Premier League continuano a mettere gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il difensore serbo, stando a quanto riportato da The Guardian, ...

Kaio Jorge Juve, svelato il numero di maglia? Primo spoiler Kaio Jorge Juve, svelato il numero di maglia? Arriva un primo spoiler sulla possibile scelta del brasiliano A Torino è il giorno di Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano, atterrato oggi in città, sta ...

Coronavirus, ultime notizie. Oms, «prima della terza dose vaccinare almeno il 10% della popolazione ... Il Sole 24 ORE Laurel Hubbard, prima atleta olimpica transgender, è stata eliminata ma il suo messaggio è potentissimo Laurel Hubbard ha lasciato l'arena olimpica di Tokyo sorridendo e disegnando un cuore con le mani. È stata una fine rapida e sorprendente, per lei che era partita tra le favorite nella disciplina del ...

Elezioni amministrative, si vota il 3 e 4 ottobre in 1.162 Comuni Il decreto che ne fissa la data è stato firmato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è previsto domenica 17 e lunedì 18 ...

