Traffico Roma del 04-08-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione e buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi circolazione in progressivo aumento sulle strade dell'internal capitolino non ci sono grossi impedimenti sul Raccordo Anulare si escludono le code nel quadrante sud e in carreggiata esterna tra le uscite i ponti Laurentina code dovuto al Traffico intenso la polizia locale Ci sentiamo ancora difficoltà per un incidente avvenuto lungo la Collatina all'intersezione con via di Salone Ci sono code lungo entrambe le arterie al Lido di Ostia un incidente causa di rallentamenti in via Tancredi Chiaraluce l'incidente avvenuto a ridosso del depuratore incidente anche in via della ...

