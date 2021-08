Tormentoni estivi: Sangiovanni conquista la classifica Spotify (Di mercoledì 4 agosto 2021) La corsa ai Tormentoni estivi continua e, come di consueto, abbiamo analizzato la classifica Spotify di questa caldissima settimana Circa due mesi fa siamo stati invasi dalla fatidica “corsa al tormentone estivo” e noi, come di consueto, analizzeremo, anche per questa settimana, la classifica Spotify. Vi ricordiamo che RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, regala al pubblico l’opportunità di votare il tormentone dell’estate 2021. Come fare? Per poter votare è necessario essere registrati alla Community di RTL 102.5 ed effettuare il login. Ogni utente potrà esprimere 1 (uno) voto ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 agosto 2021) La corsa aicontinua e, come di consueto, abbiamo analizzato ladi questa caldissima settimana Circa due mesi fa siamo stati invasi dalla fatidica “corsa al tormentone estivo” e noi, come di consueto, analizzeremo, anche per questa settimana, la. Vi ricordiamo che RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, regala al pubblico l’opportunità di votare il tormentone dell’estate 2021. Come fare? Per poter votare è necessario essere registrati alla Community di RTL 102.5 ed effettuare il login. Ogni utente potrà esprimere 1 (uno) voto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tormentoni estivi 'Portami sempre a ballare', l'amore sotto le stelle secondo Riccardo Marti Con lui anche Claudia Scialpi, in un videoclip destinato a diventare uno dei tormentoni estivi dell'estate salentina

'Mohicani' di Boomdabash & Baby K è disco di platino! I Boomdabash si riconfermano i re dei tormentoni estivi: il loro ultimo singolo "Mohicani", realizzato insieme a Baby K, è appena stato certificato disco di platino! La canzone è attualmente in top 10 dei singoli più venduti in ...

I tormentoni estivi italiani degli ultimi dieci anni Tv Sorrisi e Canzoni “Dimmi che… senza dirmi che”: MelisMelis firma la nuova pubblicità del Viaggiator Goloso Il brand top di gamma di Unes è protagonista di una nuova campagna estiva che gioca sul tormentone. OOH, stampa e digital nel media mix ...

L’appello di Orietta Berti "Un consiglio? Vaccinatevi" C’è anche Orietta Berti tra i neo vaccinati e, dunque, possessore di un Green Pass. La nota cantante reggiana si è vaccinata all’Hub "Casa del teatro" di Montecchio. E ha pure registrato un video, dif ...

