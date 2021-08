Superlega, progetto-fondi naufragato: 2,7 miliardi! “Colpa di Agnelli” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua a generare polemiche la questione Superlega: arriva l’attacco al presidente Andrea Agnelli da parte di un noto giornalista Continua a generare polemiche la questione legata alla Superlega. I tre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Continua a generare polemiche la questione: arriva l’attacco al presidente Andreada parte di un noto giornalista Continua a generare polemiche la questione legata alla. I tre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ZZiliani : LA NOTIZIA DEL GIORNO La #Liga di Spagna realizza un progetto (soldi da fondi d'investimento: 2,7 miliardi) che in… - sportface2016 : +++#Superlega, comunicato #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona: 'Vogliamo ancora sviluppare il progetto e l'#Uefa n… - forumJuventus : ?? Comunicato Juve-Real-Barcellona: ??? 'Non saremo più oggetto di minacce della Uefa' ?? 'Obiettivo continuare a svi… - antoniopatrizzi : RT @ZZiliani: LA NOTIZIA DEL GIORNO La #Liga di Spagna realizza un progetto (soldi da fondi d'investimento: 2,7 miliardi) che in Italia nau… - vp_farese : RT @ZZiliani: LA NOTIZIA DEL GIORNO La #Liga di Spagna realizza un progetto (soldi da fondi d'investimento: 2,7 miliardi) che in Italia nau… -