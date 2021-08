"Solo quando ve lo dico io". Ricordate Giucas Casella? Impensabile parabola: ecco il suo prossimo lavoro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Voleva partecipare per la terza volta all'Isola dei famosi, ma alla fine entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: Giucas Casella arruolato da Alfonso Signorini per il programma di Canale 5. Per lui arriva un altro reality show ed è una delle indiscrezioni di queste ore. Per anni sulla cresta della onda, dopo essere stato scoperto da Pippo Baudo, Casella è amatissimo dai giovani pur appartenendo alla tv degli anni Novanta. Mentalista (come lui si definisce), amico di tanti vip: dalla Venier alla d'Urso, che l'ha rimesso in pista nei suoi programmi. Fino ad Alfonso Signorini, che sta mettendo in piedi un cast pazzesco per la nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Voleva partecipare per la terza volta all'Isola dei famosi, ma alla fine entrerà nella casa del Grande Fratello Vip:arruolato da Alfonso Signorini per il programma di Canale 5. Per lui arriva un altro reality show ed è una delle indiscrezioni di queste ore. Per anni sulla cresta della onda, dopo essere stato scoperto da Pippo Baudo,è amatissimo dai giovani pur appartenendo alla tv degli anni Novanta. Mentalista (come lui si definisce), amico di tanti vip: dalla Venier alla d'Urso, che l'ha rimesso in pista nei suoi programmi. Fino ad Alfonso Signorini, che sta mettendo in piedi un cast pazzesco per la nuova ...

