Sinistra sociale | il momento è adesso

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Nel frastuono e nella confusione che caratterizzano questa fase politica difficile e complessa, mancano all’appello varie categorie politiche. O meglio, per essere più precisi, alcune culture politiche. Tra queste, la cultura e la tradizione delladi ispirazione cristiana. Quello che un tempo veniva definito e denominato come cattolicesimo. Un filone che, all’interno del cattolicesimo politico italiano, ha contribuito nel tempo a dare risposte politiche e legislative alle istanze, alle domande e alle esigenze concrete che provenivano dai ceti popolari e da tutti coloro che nei periodi di trasformazione ...

Advertising

VotaSpartaco : @queequeg1901 @pmontevecchio L'ho appena scritto in un altro thread: combattere la destra sostenendo a spada tratta… - BiblioGrPc : RT @BookstorieRoma: 'Più che destra o sinistra, il decisivo è andare avanti, e andare avanti vuol dire andare verso la giustizia sociale'.… - SartoriEle1967 : RT @BookstorieRoma: 'Più che destra o sinistra, il decisivo è andare avanti, e andare avanti vuol dire andare verso la giustizia sociale'.… - danisetta : RT @BookstorieRoma: 'Più che destra o sinistra, il decisivo è andare avanti, e andare avanti vuol dire andare verso la giustizia sociale'.… - p_reichlin : @samuele_vorpe @normangobbi Ennesima prova se ce ne fosse bisogno della demagogia della sinistra : vogliono vivere… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinistra sociale

Il Domani d'Italia

Per questo Pennacchi aveva attraversato praticamente tutto l'orizzonte politico e ideologico italiano, dalla destra nostalgica del MovimentoItaliano allapiù estrema, vale a dire i ......adolescente che abbia dentro di se un sentimento di ribellione verso qualsiasi ingiustizia... dove recensiva un saggio di Alessandro Orsini, domandandosi 'che cosa significa essere di? ...La rilettura del magistero politico, sociale, culturale e legislativo di uomini e donne come Carlo Donat-Cattin, Franco Marini, Tina Anselmi e Ermanno Gorrieripuò essere un elemento decisivo per ripre ..."La notizia dell’improvviso decesso di Antonio Pennacchi a soli 71 anni ha profondamente colpito non solo me e tutta la Comunità latinense ma anche l’Italia intera": lo sottolinea Antonio Bottoni, can ...