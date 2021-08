Perché Amanda Knox ha ragione a sentirsi diffamata in un film di successo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Io penso che Amanda Knox, innocente con sentenza definitiva, abbia tutte le ragioni a sentirsi diffamata, inchiodata a un ruolo non suo, per colpa del film appena presentato a Cannes (e nelle sale italiane il prossimo autunno) “La ragazza di Stillwater” del regista Tom McCarthy. Sebbene non esplicitamente ricalcata sulla vicenda dell’assassinio di Meredith Kercher, è invece proprio a quella orrenda storia di Perugia, per aperta ammissione dello stesso regista che ha rivelato di “essersi ispirato a quel caso” poi diventato “spunto di ispirazione iniziale”, che il film fa riferimento. Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Io penso che, innocente con sentenza definitiva, abbia tutte le ragioni a, inchiodata a un ruolo non suo, per colpa delappena presentato a Cannes (e nelle sale italiane il prossimo autunno) “La ragazza di Stillwater” del regista Tom McCarthy. Sebbene non esplicitamente ricalcata sulla vicenda dell’assassinio di Meredith Kercher, è invece proprio a quella orrenda storia di Perugia, per aperta ammissione dello stesso regista che ha rivelato di “essersi ispirato a quel caso” poi diventato “spunto di ispirazione iniziale”, che ilfa riferimento. Ma ...

