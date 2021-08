Per i deputati caffè e conferenze stampa solo col Green Pass (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un caffé alla Camera, ma solo con il Green Pass. Montecitorio si adegua al decreto del governo che entrerà in vigore il 6 agosto sugli accessi con la certificazione verde e, con una delibera del Collegio dei Questori, impone la sua stretta. Per accedere al Palazzo di Montecitorio, e quindi anche per votare in Aula, il Green Pass non servirà ma per una serie di servizi sarà indispensabile. E non sono servizi marginali, visto che si va dal ristorante della Camera alle conferenze stampa. Nella delibera, in particolare, i Questori e il presidente della Camera Roberto Fico ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un caffé alla Camera, macon il. Montecitorio si adegua al decreto del governo che entrerà in vigore il 6 agosto sugli accessi con la certificazione verde e, con una delibera del Collegio dei Questori, impone la sua stretta. Per accedere al Palazzo di Montecitorio, e quindi anche per votare in Aula, ilnon servirà ma per una serie di servizi sarà indispensabile. E non sono servizi marginali, visto che si va dal ristorante della Camera alle. Nella delibera, in particolare, i Questori e il presidente della Camera Roberto Fico ...

