Olimpiadi, le lacrime di Rachele Bruni: "Che rabbia" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sfuma il sogno olimpico della nuotatrice toscana Rachele Bruni nella 10 chilometri in acque libere di Tokyo 2020 . Nella notte italiana, l'azzurra di Comeana (Prato) è arrivata soltanto ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sfuma il sogno olimpico della nuotatrice toscananella 10 chilometri in acque libere di Tokyo 2020 . Nella notte italiana, l'azzurra di Comeana (Prato) è arrivata soltanto ...

Advertising

matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - LiaCapizzi : Gimbo d’ORO. Una magnifica ossessione tra lacrime e tormenti, critiche e amicizia. E no, non reciterò la filastro… - LiaCapizzi : L'ultimo ballo della Pellegrini. Sciò sciò lacrime, sbandiera occhi splendenti e sorrisi. Appagata, felice e innamo… - qn_lanazione : Olimpiadi, le lacrime di Rachele Bruni: 'Che rabbia'. La nuotatrice di Comeana (#Prato) 14esima nella 10 km di nuot… - infoitsport : Olimpiadi, nuoto 10 km fondo: oro alla brasiliana Cunha, Rachele Bruni chiude 14esima (in lacrime): «Ho sofferto» -