Napoli, De Laurentiis al veleno: vuole 65mila euro da Hysaj (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo caos a Napoli dove il presidente Aurelio De Laurentiis chiede 65mila euro ad Elseid Hysaj: l’albanese è andato via a parametro zero. Il patron napoletano studia una soluzione adeguata (via Getty Images)Il tempo no è di certo galantuomo a Napoli, dove Aurelio De Laurentiis non ha dimenticato un vecchio contenzioso con Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha lasciato gli azzurri a parametro zero, andando alla Lazio dell’amato mister Maurizio Sarri. Dopo il mancato rinnovo e la perdita del calciatore a zero, così il patron partenopeo è pronto a tornare in ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo caos adove il presidente Aurelio Dechiedead Elseid: l’albanese è andato via a parametro zero. Il patron napoletano studia una soluzione adeguata (via Getty Images)Il tempo no è di certo galantuomo a, dove Aurelio Denon ha dimenticato un vecchio contenzioso con Elseid. Il terzino albanese ha lasciato gli azzurri a parametro zero, andando alla Lazio dell’amato mister Maurizio Sarri. Dopo il mancato rinnovo e la perdita del calciatore a zero, così il patron partenopeo è pronto a tornare in ...

