Muore suicida detenuto di 30 anni | Ciambriello | “Luoghi chiusi comprimono i diritti”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio di ieri, undi origini rumene di 30, si è impiccato nel carcere di Benevento nella sezione dell’articolazione psichiatrica. È il quarto della Campania quest’anno, dopo i suicidi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Avellino, Poggioreale più il sedicenne agli arresti domiciliari che si suicidò in una comunità di accoglienza. Complessivamente in Italia siamo arrivati a 29 suicidi tra i detenuti, alcuni presenti nelle articolazioni psichiatriche delle carceri. A. Stefan era arrivato a maggio 2019 nel carcere di Benevento accusato di furto, ricettazione e oltraggio. Per il Garante ...